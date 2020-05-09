Премьер-министр Татарстана почтил память советских солдат на Арском кладбище

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин посетил Арское кладбище Казани и возложил цветы к монументу «Солдат-победитель». Перед памятником сегодня был выставлен почетный караул.

Алексей Песошин также почтил минутой молчания память почетного гражданина Казани, Героя Советского Союза, летчика Михаила Девятаева, других легендарных татарстанцев — участников войны, чьи захоронения находятся на Арском кладбище, передает пресс-служба президента Татарстана.

В Казани на Арском кладбище находятся воинские захоронения и обелиск в память павших в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

Напомним, что сегодня президент РТ Рустам Минниханов открыл памятник Советскому солдату в парке Победы.