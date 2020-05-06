Из инвестиционных проектов десятилетки Татарстана реализована только треть

Фото: Максима Платонова

Газета «Реальное время» изучила заявленные прогнозы татарстанских промышленников и экономистов, аналитические отчеты и публичные заявления десятилетней давности. Выяснилось, что з почти 30 крупнейших инвестпроектов, запланированных к реализации в Татарстане на сумму в 1 трлн рублей, лишь треть была воплощена в жизнь за 9 лет.



На основе данных Схемы территориального планирования РТ, ежегодных инвестиционных меморандумов РТ, Программы развития нефтегазохимического комплекса РТ, а также данных, предоставленных министерствами и ведомствами республики по отдельным запросам, был создан документ, который включал в себя целый реестр инвестпроектов самых разных компаний. Мониторинг инвестпроектов начался с июля 2011 года.

Всего было подано 319 инвестпроектов от 112 компаний. Из них 189 инвестиционных проектов были подтверждены заявителями согласно запросной форме, 112 — планировались к реализации. 68 проектов были приостановлены или отменены. Общая сумма инвестиций по всем планируемым к реализации проектам составила почти 1 трлн рублей (905,8 млрд), что на тот момент составляло 91% от уровня ВРП 2010 года.

Как показало время, многие проекты не смогли быть реализованы. Отчасти это тоже можно было с спрогнозировать, так как уже при составлении документа по результатам проведенного мониторинга специалистами было отмечено, что многие компании не отразили в своих инвестпланах важные факторы.

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