Ограбивший таксиста парень из Зеленодольска объявлен в федеральный розыск

Фото: Максим Платонов

29-летний молодой человек из Зеленодольска объявлен в федеральный розыск — накануне он ограбил таксиста, подвозившего его из Казани. По информации отдела МВД России по Зеленодольскому району, добравшись до места назначения, парень достал из кармана нож и, угрожая водителю, попытался сорвать с него золотую цепь. После чего он схватил с панели авто деньги и убежал.

49-летний таксист обратился в полицию. Выяснилось, что момент его борьбы с молодым человеком попал на видеокамеру, расположенную на фасаде детского сада неподалеку от места преступления. С помощью записей зеленодольца удалось опознать. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Парня до сих пор не нашли.