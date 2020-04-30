Тренер «Нефтехимика» Уткульбаев раскритиковал идею досрочного завершения сезона

Главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев не поддерживает идею досрочного завершения нынешнего сезона ФНЛ из-за коронавируса.

«Пока есть шансы доиграть весь сезон, надо пытаться это сделать. Если РФС и РПЛ рассчитывают довести до конца соревнования в Премьер-лиге, то почему это невозможно сделать в ФНЛ и ПФЛ? Если же РПЛ так и не возобновит сезон, то понятно, что и мы закончим. Но если там могут доиграть, то почему мы не можем?

Не надо говорить, что мы не успеваем. Нам не нужно в следующем сезоне выступать в еврокубках, поэтому времени завершить сезон в ФНЛ гораздо больше, чем в РПЛ. Мы можем сыграть и в августе, сделав перед следующим чемпионатом всего одну неделю перерыва — мы и так уже достаточно отдохнули в этот карантин. У нас пока есть время, чтобы доиграть оставшиеся 11 туров. А в ПФЛ нужно провести еще меньше матчей — им вообще не проблема доиграть сезон летом», — сказал Уткульбаев.

Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов анонсировал досрочное завершение сезона ФНЛ из-за коронавируса. Такое решение может быть принято уже сегодня на онлайн-собрании с руководителями клубов.

В случае досрочного завершения сезона ФНЛ, предполагается, что повышение в РПЛ получат первые две команды. При этом стыковые матчи за право остаться в высшей лиге будут отменены.

На данный момент «Нефтехимик» занимает пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ. От зоны стыковых матчей нижнекамскую команду отделяют 5 очков. Ранее схожую с Уткульбаевым позицию озвучил директор «Нефтехимика» Айрат Исмагилов.