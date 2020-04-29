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Игрок «Ак Барса» Яруллин принял участие во встрече Минниханова с волонтерами

14:25, 29.04.2020
Игрок «Ак Барса» Яруллин принял участие во встрече Минниханова с волонтерами
Фото: vk.com/hcakbars

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин принял участие во встрече президента РТ Рустама Минниханова с активистами республиканского движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!».

Хоккеист обсудил с главой республики и волонтерами актуальные проблемы, возникающие при оказании помощи нуждающимся в период пандемии коронавируса.

Яруллин стал одним из ведущих активистов Татарстана, помогая развозить продуктовые наборы пенсионерам, многодетным семьям и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Всего движение «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» объединило в себе общественные организации, более 60 тысяч волонтеров, бизнес-структуры и органы власти.

Отметим, что контракт Яруллина с «Ак Барсом» заканчивается 30 апреля 2020 года. Информации о переговорах с хоккеистом по новому соглашению не поступало. В случае если контракт продлен не будет, то Яруллин может покинуть казанский клуб.

СпортХоккейОбщество Татарстан
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