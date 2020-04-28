Казанские Ту-22М3 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями. Самолеты сконструированы на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.
Плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продлился более четырех часов, сообщает «РИА Новости».
На части маршрута их сопровождали F-16 норвежских ВВС.
Ранее Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря.
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