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Казанские Ту-22М3 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

16:55, 28.04.2020
Казанские Ту-22М3 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Фото: realnoevremya.ru

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями. Самолеты сконструированы на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.

Плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продлился более четырех часов, сообщает «РИА Новости».

На части маршрута их сопровождали F-16 норвежских ВВС.

Ранее Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря.

ПромышленностьОПК Татарстан
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