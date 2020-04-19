Новости общества

21:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани полицейские проводят рейды по нарушениям режима самоизоляции — видео

20:51, 19.04.2020
В Казани полицейские проводят рейды по нарушениям режима самоизоляции — видео
Фото: скриншот

В Казани полицейские проводят рейды по нарушениям режима самоизоляции, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Такие проверки проводятся во всех районах Татарстана. Перед началом работы правоохранители проходят инструктаж и получают средства защиты — перчатки с масками.

Полицейские останавливают случайных прохожих, проверяют документы и наличие СМС-пропуска.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров