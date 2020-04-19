В Казани полицейские проводят рейды по нарушениям режима самоизоляции — видео
В Казани полицейские проводят рейды по нарушениям режима самоизоляции, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Такие проверки проводятся во всех районах Татарстана. Перед началом работы правоохранители проходят инструктаж и получают средства защиты — перчатки с масками.
Полицейские останавливают случайных прохожих, проверяют документы и наличие СМС-пропуска.ОбществоВласть Татарстан
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