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В Нижнекамске до августа перекроют участок дороги

18:59, 19.04.2020
В Нижнекамске до августа перекроют участок дороги
Фото: e-nizhnekamsk.ru

В Нижнекамске перекроют участок дороги по проспекту Мира до пересечения с улицей Корабельной — предварительно до 1 августа.

Протяженность перекрытого участка составит 0,2 км.

Так, в 49-м микрорайоне города планируется построить автомобильную дорогу, которая соединит с другими микрорайонами города, а также безопасные тротуары и велодорожки. В рамках нацпроекта также запланированы работы по организации уличного освещения, передает пресс-служба Нижнекамского района.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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