В Нижнекамске до августа перекроют участок дороги

В Нижнекамске перекроют участок дороги по проспекту Мира до пересечения с улицей Корабельной — предварительно до 1 августа.



Протяженность перекрытого участка составит 0,2 км.

Так, в 49-м микрорайоне города планируется построить автомобильную дорогу, которая соединит с другими микрорайонами города, а также безопасные тротуары и велодорожки. В рамках нацпроекта также запланированы работы по организации уличного освещения, передает пресс-служба Нижнекамского района.

