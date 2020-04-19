В Нижнекамске до августа перекроют участок дороги
В Нижнекамске перекроют участок дороги по проспекту Мира до пересечения с улицей Корабельной — предварительно до 1 августа.
Протяженность перекрытого участка составит 0,2 км.
Так, в 49-м микрорайоне города планируется построить автомобильную дорогу, которая соединит с другими микрорайонами города, а также безопасные тротуары и велодорожки. В рамках нацпроекта также запланированы работы по организации уличного освещения, передает пресс-служба Нижнекамского района.
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