В Казани задержали мужчину, напавшего на женщину с ножницами

Фото: Реальное время

В Авиастроительном районе Казани полицейские задержали мужчину, напавшего на женщину в подъезде жилого дома на улице Чапаева.

Инцидент произошел 10 апреля около 10 утра. За 51-летней женщиной в подъезд зашел неизвестный и, угрожая ножницами, потребовал отдать ценные вещи. Женщина, испугавшись, отдала всю имеющуюся наличность — 750 рублей.

В это время в подъезд зашел сосед потерпевшей. Увидев его, преступник бросился бежать. Однако мужчина догнал его и удерживал до приезда полиции, передает пресс-служба МВД РТ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина заключен под стражу.