Бастрыкин поручил проверить снявших «побег» руководства РКБ Уфы через окно и непропуск скорой в Татарстане

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить инциденты с врачами, о которых сообщили СМИ.

Так, он поручил организовать проверку видеоматериалов, в которых утверждается, что руководство Республиканской клинической больницы Уфы через окно покинуло здание из-за подтвержденного коронавируса у ряда пациентов. При этом эта информация не соответствует действительности и была официально опровергнута руководством больницы. В рамках проверки следствие выяснит обстоятельства видеосъемки, установит лиц, распространивших несоответствующие действительности сведения и даст правовую оценку их действиям.

Также Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения доследственной проверки в Татарстане по поводу препятствия водителя автомобиля проезду скорой помощи, которая доставляла пациента в больницу. В связи с потерянным временем пациент скончался, сообщается на сайте СК.