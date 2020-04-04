В Башкирии медики инфекционной больницы живут в учреждении вместе с заболевшими коронавирусом

В миМнздраве Башкирии рассказали, как живут медики, лечащие пациентов с коронавирусной инфекцией. Замминистра ведомства сообщил, что медперсонал не покидает учреждение, а живет в инфекционной больнице.

Контактирующие с зараженными врачи остаются в больнице на двухнедельный карантин. Одна смена длится четыре часа в сутки.

«Они остаются либо в больнице, либо в специально приспособленном общежитии. Это те же больничные палаты, просто в других корпусах или зданиях», — сообщила замминистра Ирина Кононова.

Ранее врачи инфекционной больницы Казани также жили вместе с пациентами, эвакуированными с лайнера Diamond Princess. Сейчас, по данным Минздрава РТ, врачи инфекционной больницы не живут в больнице.

