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В 2020 году в Татарстане отремонтируют более тысячи жилых домов

19:55, 04.04.2020 1
В 2020 году в Татарстане отремонтируют более тысячи жилых домов
Фото: realnoevremya.ru

В 2020 году в Татарстане по программе капитального ремонта многоквартирных домов планируется отремонтировать 1064 домов общей площадью 6,5 млн кв. метров.

Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации и прохождение достоверности определения сметной стоимости.

Кроме того, Минстрой РТ вместе с отраслевыми министерствами сформировал перечень программ строительства и капитального ремонта на 2021 год, передает пресс-служба Минстроя РТ.

НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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