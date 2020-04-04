В 2020 году в Татарстане отремонтируют более тысячи жилых домов
В 2020 году в Татарстане по программе капитального ремонта многоквартирных домов планируется отремонтировать 1064 домов общей площадью 6,5 млн кв. метров.
Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации и прохождение достоверности определения сметной стоимости.
Кроме того, Минстрой РТ вместе с отраслевыми министерствами сформировал перечень программ строительства и капитального ремонта на 2021 год, передает пресс-служба Минстроя РТ.НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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