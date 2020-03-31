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Минпромторг РТ опубликовал список производителей медицинских масок в республике

11:56, 31.03.2020
Минпромторг РТ опубликовал список производителей медицинских масок в республике
Фото: пресс-служба ПАО "Татнефть"

Министерство промышленности и торговли Татарстана опубликовало список и контакты производителей медицинских масок. Перечень предприятий доступен в «Инстаграм» ведомства.

«Вот список организаций в Татарстане (Казань, Набережные Челны, Бугульма, Кукморский район), на которых займутся пошивом многоразовых масок по заказу. Производственные мощности у всех разные, внимательно ознакомьтесь!» — передает ведомство.

Ранее вице-премьер РТ Лейла Фазлеева рассказала, что в Татарстане на прилавки торговых сетей вновь начинают поступать медицинские маски и антисептики.

Общество Татарстан
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