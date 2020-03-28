ГИСУ РТ заплатит за реконструкцию очистных сооружений Елабуги 0,6 млрд рублей

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на второй этап реконструкции районных очистных сооружений в Елабуге и ОЭЗ «Алабуга». Начальная цена контракта составляет 0,6 млрд рублей.

Заявки на участие принимаются с 24 марта по 1 апреля, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Из техзадания следует, что речь идет о биологических очистных сооружениях (БОС) в Танайском сельском поселении. В рамках работ предполагается очистка промышленного стока от ОЭЗ в объеме 5 тысяч кубометров в сутки и хозяйственно-бытовой канализации от города в объеме 14,5 тысячи кубометров в сутки.