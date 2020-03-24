У телеканала «Матч ТВ» почти вдвое упали рейтинги

Спортивный канал «Матч ТВ» с середины марта теряет зрителей. Его суточная доля снизилась почти вдвое.

Падение рейтингов объясняется практически полным отсутствием крупных спортивных состязаний как в России, так и в мире. Все они остановлены из-за пандемии коронавируса.

Так, 12 марта этого года канал в среднем смотрели 3,7% зрителей мужчин в возрасте 14—59 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек . Как отмечают «Ведомости», контакты именно с такими зрителями канал продает рекламодателям в первую очередь.

Для сравнения: год назад 12 марта доля канала была равна 5,3%. Похожее падение было зафиксировано и в другие дни. Средняя доля канала 12—21 марта упала с 3,7% год назад до 2% в те же дни 2020 года.

По наблюдениям газеты, из-за отмены всех состязаний «Матч ТВ» показывает зрителям повторы уже прошедших соревнований, обзоры лучших голов, а также выпускает больше аналитических программ и все чаще ставит в эфир кинофильмы.