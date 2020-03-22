В нескольких российских регионах построят дополнительные инфекционные боксы

Правительство России намерено построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы в связи с распространением коронавируса нового типа.

«Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы», — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1". (цитата по ТАСС)

Он отметил, что Россия изучала опыт Китая в части строительства больниц и потенциально готова решить такие вопросы.

Кроме того, Хуснуллин заявил, что на данный момент есть три варианта для различных форм строительства, необходимая документация подготовлена и даже утверждена.

Напомним, по состоянию на 21 марта, в России насчитывается 306 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Выздоровели 16 человек.