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Симптомы коронавируса в среднем проявляются на пятый день

09:48, 22.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
Симптомы коронавируса в среднем проявляются на пятый день
Фото: «Реальное время»

Специалисты установили средний срок возникновения коронавируса. Средний инкубационный период составляет 5,1 дня.

Согласно данным Роспотребнадзора, у 97,5% людей симптомы SARS-CoV-2 проявляются в течение 11,5 дня после заражения. Также на каждые десять тысяч людей приходится 101 человек, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания. Поэтому 14-дневный карантин «является разумной мерой предосторожности».

Общество Татарстан
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