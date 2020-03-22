Симптомы коронавируса в среднем проявляются на пятый день

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Специалисты установили средний срок возникновения коронавируса. Средний инкубационный период составляет 5,1 дня.

Согласно данным Роспотребнадзора, у 97,5% людей симптомы SARS-CoV-2 проявляются в течение 11,5 дня после заражения. Также на каждые десять тысяч людей приходится 101 человек, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания. Поэтому 14-дневный карантин «является разумной мерой предосторожности».