Волейбольный Финал шести официально отменен «до особого распоряжения»

Фото: Роман Кручинин / zenit-kazan.com

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) на своем официальном сайте объявила о полной приостановке с 20 марта мужского и женского чемпионатов России.

В официальной выписке из протокола заседания федерации сообщается, что турниры остановлены «до особого распоряжения». Официально документ звучит следующим образом:

— В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019, исполком приостанавливает до специального распоряжения проведение следующих мероприятий:



— Квалификационный раунд к Финалу шести (плей-офф);

— Финал шести среди мужских команд Суперлиги;

— Плей-офф среди женских команд;

— Первенства России всех возрастов;

— Студенческую Универсиаду России.



Напомним, накануне стало известно о том, что положительный тест на коронавирус сдал доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет. Ранее ВФВ лишь частично приостановила сезон, отменив игры плей-аута мужской и женской суперлиги, а также турниры в высшей лиге А и Б. Четвертьфиналы у мужчин и полуфиналы у женщин должны были быть сыграны в ближайшие выходные без зрителей.



Также с 30 марта по 5 апреля в Новосибирске должен был пройти Финал шести чемпионата России — федерация впервые объявила об изменении сроков его проведения. По итогам регулярного сезона прямые путевки в финальный турнир получили «Локомотив» и «Зенит-Казань», занявшие 1-е и 2-е места. Российская Суперлига стала последним европейским волейбольным турниром, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.