Волейбольный Финал шести официально отменен «до особого распоряжения»
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) на своем официальном сайте объявила о полной приостановке с 20 марта мужского и женского чемпионатов России.
В официальной выписке из протокола заседания федерации сообщается, что турниры остановлены «до особого распоряжения». Официально документ звучит следующим образом:
— В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019, исполком приостанавливает до специального распоряжения проведение следующих мероприятий:
— Квалификационный раунд к Финалу шести (плей-офф);
— Финал шести среди мужских команд Суперлиги;
— Плей-офф среди женских команд;
— Первенства России всех возрастов;
— Студенческую Универсиаду России.
Напомним, накануне стало известно о том, что положительный тест на коронавирус сдал доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет. Ранее ВФВ лишь частично приостановила сезон, отменив игры плей-аута мужской и женской суперлиги, а также турниры в высшей лиге А и Б. Четвертьфиналы у мужчин и полуфиналы у женщин должны были быть сыграны в ближайшие выходные без зрителей.
Также с 30 марта по 5 апреля в Новосибирске должен был пройти Финал шести чемпионата России — федерация впервые объявила об изменении сроков его проведения. По итогам регулярного сезона прямые путевки в финальный турнир получили «Локомотив» и «Зенит-Казань», занявшие 1-е и 2-е места. Российская Суперлига стала последним европейским волейбольным турниром, который приостановлен из-за пандемии коронавируса.СпортВолейбол Татарстан
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