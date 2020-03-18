В детсады Татарстана отправят 4 000 татароговорящих кукол

Республиканский Минкульт заказал для детсадов Татарстана 4 тысячи кукол, говорящих на татарском языке. Пластиковые мальчик и девочка Гумер и Гульбика в национальных костюмах будут уметь здороваться, прощаться, читать стишки и произносить по полутора десятка фраз на языке Тукая. Игрушками снабдят почти 2 тысячи дошкольных учреждений



На эти цели из бюджета Татарстана выделено почти 7 млн рублей, тендер достался кировской фабрике игрушек «Весна». Стоимость одной говорящей куклы — 1 733,18 рубля.



Как следует из техзадания, говорящие куклы должны быть кареглазыми, с каштановыми волосами, ростом 40—43 см, со встроенными звуковыми модулями и иметь обширный (для кукол) словарный запас. Девочка должна уметь здороваться, прощаться, произносить полтора десятка регламентированных техзаданием коротких предложений (в том числе вопросительные предложения и пословицы с поговорками) и читать четыре небольших стихотворения. Мальчик, как и положено мужчине, менее разговорчив — ему задали «выучить» всего три стишка и чуть меньше фраз.

Кукла-девочка по имени Гульбика в числе прочего должна уметь описать свои достоинства: «Минем күзләрем көрән, битләрем алсу, кулларым чиста». А мальчик, которого зовут Гумер, — подчеркнуть личные деловые качества: «Мин батыр, булган, уңган. Барысын да булдырам. Әтиемә булышам»



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