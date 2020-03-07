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Казань вошла в пятерку городов, где чаще всего открываются маникюрные салоны

20:58, 07.03.2020
Казань вошла в пятерку городов, где чаще всего открываются маникюрные салоны
Фото: pexels.com/

В России за последние три года количество ногтевых студий возросло почти на четверть. В 15 крупнейших городах на начало марта работают свыше 28 тысяч точек, говорится в исследовании сервиса 2ГИС.

В числе лидеров по динамике роста аналитики назвали Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Уфу и Москву, передает «Волгоградская правда». Волгоград стал также городом с самым дешевым маникюром из числа вошедших в исследование.

Напомним, согласно другому недавнему исследованию Казань вошла в число самых популярных направлений на поезде в марте.

Бизнес Татарстан
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