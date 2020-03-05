Голунова направили на психиатрическую экспертизу для исключения сомнений в подлинности его показаний

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов направлен на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Направил журналиста на экспертизу Следственный комитет, пишет «Интерфакс».

«В детстве я наблюдался у психиатра. Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью. А в 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров», — рассказал Голунов.



Как позже сообщил информагентству источник, знакомый с ситуацией, экспертиза делается для того, «чтобы исключить сомнения в подлинности его показаний».

Напомним, пять бывших наркополицейских были задержаны по делу о превышении должностных полномочий при задержании журналиста Ивана Голунова. Позже Басманный суд Москвы отправил под арест экс-начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца.

