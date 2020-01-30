Суд арестовал предполагаемого организатора задержания журналиста Ивана Голунова

Басманный суд Москвы отправил под арест экс-начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца.

По версии следствия, он является организатором незаконного задержания журналиста Ивана Голунова. Ляховцева отправили под стражу до 29 марта, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что пять бывших наркополицейских были задержаны по делу о превышении должностных полномочий при задержании журналиста Ивана Голунова.

