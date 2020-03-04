СК «Ак Барс»: «Завтра Мистахов приедет на подписание кредитного соглашения с ПСБ»

Генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов не задержан и находится на свободе, заявил «Реальному времени» руководитель аппарата СК Андрей Спиридонов:

— Завтра Ренат Искандерович Мистахов приедет в Казань на церемонию подписания кредитного соглашения с «Промсвязьбанком», — добавил он.

Ожидается, что от лица банка соглашение будет подписывать председатель ПСБ Петр Фрадков, который сегодня прибыл в Казань. Сам Ренат Мистахов на звонки «Реального времени» сегодня не отвечает.

Добавим, что подписание соглашения запланировано в рамках годовой отчетной коллегии Минпромторга РТ, которая пройдет с участием вице-премьера РФ Юрия Борисова. Главный куратор российской оборонки впервые приедет в Казань в статусе вице-премьера, отвечающего за развитие промышленности. Предполагается, что соглашение с ПСБ будет заключено в его присутствии. Накануне Петр Фрадков заявил о расширении лимита кредитования для татарстанских предприятий до 100 млрд рублей.

Два дня назад финансовый директор СК «Ак Барс» Алеся Зарипова подтверждала готовность к сотрудничеству с ПСБ, заявив, что корпорация намерена увеличить заимствования для реализации проектов по строительству судов. Сегодня вечером Зарипова сбрасывала звонки нашего корреспондента.

