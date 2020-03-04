В Казани откроется фотовыставка «Тартария. Новая топография»

В казанской Галерее современного искусства откроется выставка «Тартария. Новая топография» фотографа из Екатеринбурга Сергея Потеряева. Она будет действовать с 5 марта по 19 апреля.

Автор провел параллель между средневековым представлением о мифической Тартарии, занимающей всю карту на восток от земель Руси, и восприятием себя татар, живущих на всей территории современной России.

Фотограф запечатлел татар Мурманской, Астраханской, Иркутской и Свердловских областей.

Куратор выставки — заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.