Кабмин Татарстана распорядился провести выставку авиакосмических технологий на «Казань Экспо»

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Правительство Татарстана распорядилось провести международную выставку «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» на территории «Казань Экспо». Она пройдет с 23 по 25 июля.

На эти же даты назначены научно-практическая конференция, форумы деловой и санитарной авиации, а также заседание координационного совета предприятий машиностроения республики, следует из документа.

Организация мероприятий ляжет на Минпромторг РТ, КНИТУ-КАИ, ОАО «Казанская ярмарка» и Минобрнауки Татарстана.

Распоряжение 2 марта подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.