Глава семьи, в которой мать зарезала детей, был владельцем трех компаний в Набережных Челнах и Казани

Стало известно, каким бизнесом занимался глава семейства, в котором в воскресенье разыгралась кровавая трагедия. Согласно данным информационно-справочной системы СПАРК, в 2014 году в Набережных Челнах он зарегистрировал ООО «Образ», которое занималось розничной торговлей косметикой и товарами личной гигиены в специализированных магазинах. Ему принадлежало 85% доли фирмы, в которой он был также генеральным директором. На данный момент компания закрыта.

В 2016 году он стал владельцем и гендиректором челнинского ООО «Медресурс». Компания существует и поныне, но в 2018 году фирма была продана другому собственнику. Основной вид деятельности — предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Кроме того, на имя главы семейства записана еще одна компания — ООО «Авиа», специализирующаяся на работах в области строительства. Фирма зарегистрирована в Казани 25 февраля 2016 года в равных долях на двух владельцев. В январе 2020 года регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ООО «Авиа» из ЕГРЮЛ.

Напомним, в Казани мать зарезала семилетних близнецов, после чего попыталась покончить с собой. ЧП произошло в одном из домов на Чистопольской. Женщина в приступе ревности напала на двоих сыновей, а после попыталась свести счеты с жизнью. Один ребенок погиб, его брат госпитализирован. Татарстанское управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство.