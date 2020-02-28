Минниханов поддержал конкурс от «Ак Барса» «Капитан Татарстан»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в социальных сетях поддержал конкурс казанского хоккейного клуба «Ак Барс», который называется «Капитан Татарстан».

Он выложил видео, в котором люди встречают картонную фигуру капитана команды Даниса Зарипова в самых неожиданных местах — в ванной, лифте, около гаражей, на пейнтбольном матче и т.д.

Суть конкурса в том, что в разных локациях будет появляться картонная фигура Даниса Зарипова. С ней надо сфотографироваться и выложить в соцсети под хештегом #КапитанТатарстан. Автор лучшей работы получит кастомизированный iPhone 11 Pro Max в стиле капитана.