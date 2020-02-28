Обновление Android «поломало» смартфоны Xiaomi

Пользователи смартфонов Xiaomi Mi8 обратили внимание на исчезновение рабочего стола после обновления Android.

Как уточняет издание iXBT, европейская версия флагмана Xiaomi получила финальную версию MIUI 11 на базе Android 10. После установки обновления смартфон перестал загружать рабочий стол, однако устройство работает в привычном режиме.

«Верхнее меню работает, можно зайти в настройки, смартфон продолжает принимать звонки и сообщения» — пишет издание.

Отмечается, что ни перезагрузка, ни восстановление заводских настроек не помогает решить проблему. После этих действий пользователь не может войти в учетную запись, а восстановленный пароль к ней не подходит.

Эксперты посоветовали решить возникшую проблему удалением обновлений в настройках приложения «Рабочий стол MIUI».