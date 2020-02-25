Виктор Тихонов: «Обычно ты ждешь тишину после 0:2, а трибуны нас поддержали»

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

«Самое главное, что мы сумели этот матч достать. Показали характер, начали лезть на ворота и сразу пошли у них удаления и сработало большинство. Энергии, эмоций было много, вроде бы все удаления правильные. Думаю, судейство здесь винить не в чем. Главное, что воспользовались.

Был интересный момент, когда мы пропустили второй гол. И обычно ты ждешь тишину, энергия уходит после 0:2, а у нас случилось наоборот. Трибуны включились, болельщики начали кричать «Ак Барс», «Ак Барс». Ребята головы подняли и благодаря этому моменту сделали матч. Огромное спасибо болельщикам», — передает корреспондент «Реального времени».