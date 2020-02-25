Карасев рассказал о гонорарах судей на матчах РПЛ

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев раскрыл информацию о заработке судей и их ассистентов, отвечающих за систему видеопомощи рефери (VAR) на матчах РПЛ.

«По деньгам судья на VAR получает 50 процентов от гонорара главного арбитра. Главный сейчас в России — 115 тысяч рублей за матч. И 30 тысяч ежемесячно на подготовку. На эти деньги можно нанять тренера, массажиста, арендовать зал для тренировок. Суммы, конечно, недостаточно, но хорошо, что она есть. Плюс если травма и ты не судишь, хоть какой-то минимум, но приходит.

В VAR я бы изменил перелеты — сделал бы так, чтобы не приходилось летать, если ты отвечаешь за видео. В первой половине сезона лицензированных VAR было мало, на пять-шесть человек выпала большая нагрузка: в субботу я сужу игру, а в понедельник — сижу на VAR. Из-за этого случается, что из одного города лечу в другой, не залетая в Москву. Или из Москвы — сразу же в другой город.

Нормальный цикл — матч в неделю, тут было два матча за уик-энд. В одном — главный: это физическая и ментальная активность, в другой — физической нет, но принимаешь такие же решения. Два матча за 3 дня — серьезная нагрузка. Но сейчас в Москве строят матч-центр, устанавливают оборудование. Для москвичей не будет никаких проблем», — цитирует арбитра Sports.ru.