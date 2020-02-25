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В Татарстане прекратили работу четыре ледовые переправы

17:13, 25.02.2020
В Татарстане прекратили работу четыре ледовые переправы
Фото: ГУ МЧС России по РТ

С 15.00 25 февраля прекращена работа четырех ледовых переправ в Татарстане. Это связано с установившейся положительной температурой воздуха.

Закрыты следующие переправы:

  • в Верхнеуслонском районе через Волгу по маршруту: поселок Аракчино (Казань) — село Верхний Услон;
  • в Зеленодольском районе через Волгу по маршруту: город Зеленодольск — пгт. Нижние Вязовые;
  • в Елабужском районе через Каму по маршруту: село Покровское — пос. Красный Ключ;
  • в Мамадышском районе через Каму по маршруту: село Соколка — село Новый Закамский.
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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