В Татарстане прекратили работу четыре ледовые переправы
С 15.00 25 февраля прекращена работа четырех ледовых переправ в Татарстане. Это связано с установившейся положительной температурой воздуха.
Закрыты следующие переправы:
- в Верхнеуслонском районе через Волгу по маршруту: поселок Аракчино (Казань) — село Верхний Услон;
- в Зеленодольском районе через Волгу по маршруту: город Зеленодольск — пгт. Нижние Вязовые;
- в Елабужском районе через Каму по маршруту: село Покровское — пос. Красный Ключ;
- в Мамадышском районе через Каму по маршруту: село Соколка — село Новый Закамский.
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