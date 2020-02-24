Huawei представила новый смартфон с гибким экраном
Китайская компания Huawei в Барселоне представила новый смартфон с гибким экраном Huawei Mate Xs. Об этом сообщает пресс-служба разработчика в Twitter.
Смартфон получил восьмидюймовый экран, покрытый двойным защитным слоем, новый блок камер из четырех модулей, и объем памяти в 512 GB.
Также модель поддерживает сеть 5G и «многооконный режим», позволяющий работать одновременно с двумя приложениями. Смартфон поступит в продажу уже в следующем месяце.
Это второй смартфон с гибкими экраном от Huawei, первый был представлен год назад.Технологии
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