Новости технологий

20:12 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Huawei представила новый смартфон с гибким экраном

19:58, 24.02.2020
Huawei представила новый смартфон с гибким экраном
Фото: twitter.com/HuaweiMobile

Китайская компания Huawei в Барселоне представила новый смартфон с гибким экраном Huawei Mate Xs. Об этом сообщает пресс-служба разработчика в Twitter.

Смартфон получил восьмидюймовый экран, покрытый двойным защитным слоем, новый блок камер из четырех модулей, и объем памяти в 512 GB.

Также модель поддерживает сеть 5G и «многооконный режим», позволяющий работать одновременно с двумя приложениями. Смартфон поступит в продажу уже в следующем месяце.

Это второй смартфон с гибкими экраном от Huawei, первый был представлен год назад.

Технологии
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров