Лучший бомбардир Первой лиги Белоруссии перешел в «Нефтехимик»

«Нефтехимик» подписал контракт с полузащитником белорусской «Белшины» Александром Юшиным. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Накануне, за несколько часов до закрытия трансферного окна в России, футболист был заявлен за «Нефтехимик» для участия в чемпионате ФНЛ.

Юшин — воспитанник московского «Спартака». В прошедшем сезоне футболист в составе «Белшины» провел 28 матчей в первой лиге, в которых забил 26 мячей, став лучшим бомбардиром первенства.

Отметим, что ранее в течение месяца он проходил просмотр в нижнекамском клубе, после чего тренерским штабом и руководством клуба было принято решение предложить Юшину полноценный контракт.