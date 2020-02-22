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Лучший бомбардир Первой лиги Белоруссии перешел в «Нефтехимик»

11:45, 22.02.2020
Лучший бомбардир Первой лиги Белоруссии перешел в «Нефтехимик»
Фото: vk.com/fcbelshyna

«Нефтехимик» подписал контракт с полузащитником белорусской «Белшины» Александром Юшиным. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Накануне, за несколько часов до закрытия трансферного окна в России, футболист был заявлен за «Нефтехимик» для участия в чемпионате ФНЛ.

Юшин — воспитанник московского «Спартака». В прошедшем сезоне футболист в составе «Белшины» провел 28 матчей в первой лиге, в которых забил 26 мячей, став лучшим бомбардиром первенства.

Отметим, что ранее в течение месяца он проходил просмотр в нижнекамском клубе, после чего тренерским штабом и руководством клуба было принято решение предложить Юшину полноценный контракт.

СпортФутбол Татарстан
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