Сегодня в России закрывается трансферное окно
Сегодня, 21 февраля, в полночь в России закроется зимнее трансферное окно в футболе.
В течение дня команды РПЛ смогут оформить сделки и зарегистрировать игроков для участия в чемпионате и Кубке страны.
При этом клубы РПЛ в течение последующих 15 календарных дней смогут заключать контракты со свободными агентами и добавить их в заявку на сезон.
В других ведущих лигах Европы трансферное окно закрылось еще 31 декабря.
Напомним, ранее СМИ сообщили о травме полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова.СпортФутбол
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