Сегодня в России закрывается трансферное окно

Сегодня, 21 февраля, в полночь в России закроется зимнее трансферное окно в футболе.

В течение дня команды РПЛ смогут оформить сделки и зарегистрировать игроков для участия в чемпионате и Кубке страны.

При этом клубы РПЛ в течение последующих 15 календарных дней смогут заключать контракты со свободными агентами и добавить их в заявку на сезон.

В других ведущих лигах Европы трансферное окно закрылось еще 31 декабря.

Напомним, ранее СМИ сообщили о травме полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова.