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Сегодня в России закрывается трансферное окно

14:27, 21.02.2020
Сегодня в России закрывается трансферное окно
Фото: bestgoal.tv

Сегодня, 21 февраля, в полночь в России закроется зимнее трансферное окно в футболе.

В течение дня команды РПЛ смогут оформить сделки и зарегистрировать игроков для участия в чемпионате и Кубке страны.

При этом клубы РПЛ в течение последующих 15 календарных дней смогут заключать контракты со свободными агентами и добавить их в заявку на сезон.

В других ведущих лигах Европы трансферное окно закрылось еще 31 декабря.

Напомним, ранее СМИ сообщили о травме полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова.

СпортФутбол
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