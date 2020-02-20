23 февраля Wink покажет долгожданный реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

23 февраля Wink устроит мужчинам настоящий праздник. Канал «Всё ТВ» покажет эксклюзивные онлайн-трансляции двух ярких спортивных событий. Это долгожданный реванш боксеров в тяжелом весе — экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри и обладателя пояса WBC (World Boxing Council) Деонтея Уайлдера (16+). Самый ожидаемый бой за чемпионство состоится в Лас-Вегасе. Прямая трансляция продлится с 5.00 до 9.00 утра по московскому времени.

В этот же день можно будет бесплатно посмотреть главный матч чемпионата Греции по футболу (6+). На поле сразятся ПАОК (Салоники) и «Олимпиакос» (Пирей).

Бесплатная онлайн-трансляция матча начнется в 20.30 по московскому времени.

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