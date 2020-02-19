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«Ак Барс» стал победителем Восточной конференции

08:25, 19.02.2020
«Ак Барс» стал победителем Восточной конференции
Фото: ak-bars.ru

Накануне «Ак Барс» в матче регулярного первенства КХЛ победил омский «Авангард» (5:3).

После этой победы казанцы набрали 89 очков и оторвались от омичей, идущих вторыми, на 7 очков. Таким образом, «Ак Барс» стал недосягаемым для конкурентов и досрочно выиграл Восточную конференцию.

В текущем чемпионате КХЛ казанцам осталось сыграть четыре матча.

Ранее «Ак Барс» в пятый раз стал победителем дивизиона Харламова.

СпортХоккей Татарстан
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