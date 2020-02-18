«Ак Барс» стилизовал фотозону под мем «типичный татарин»
«Ак Барс» перед матчем против «Авангарда» организовал в фойе «Татнефть Арены» фотозону для болельщиков.
Зона для фотографирования стилизована под известный мем «типичный татарин».
«Вершина эволюции мема про татарина. Зацените крутейшую фотозону в фойе восьмого сектора», — говорится в сообщении клуба.
Казанцы предложили болельщикам примерить на себе тюбетейку и свитер клуба (национальный женский костюм), а также сняться рядом с бочкой нефти, эчпочмаками и фотографией КАМАЗа с ралли-рейда «Дакар».
СпортХоккей Татарстан
Вершина эволюции мема про татарина— ХК Ак Барс (@hcakbars) February 18, 2020
Зацените крутейшую фотозону в фойе восьмого сектора pic.twitter.com/BwVAqASYtw
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