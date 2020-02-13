Xiaomi показал новые флагманы Mi10 и Mi10 Pro

Китайский производитель техники Xiaomi презентовал новые флагманские смартфоны Mi10 и Mi10 Pro. Их продажи стартуют в пятницу, а цены будут начинаться от 3 999 юаней (около 36,5 тысячи рублей).

На странице компании в китайской соцсети Weibo сообщается, что новый Mi10 получил AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюймов. Его разрешение составит 2340 на 1080 пикселей.

Смартфоны будут продаваться памятью на 128 или 256 Гб, а Mi10 Pro — до 512 Гб.

Флагманская линейка оснащена четырьмя задними камерами. Емкость аккумулятора Mi10 составляет 4780 мА*ч, а более мощный Mi10 Pro получил на 4500 мА*ч.

По данным ixbt.com, уже на этапе предзаказа вся первая партия смартфонов была распродана.