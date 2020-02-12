Ученые обнаружили скрытые звезды при помощи телескопов Казанского университета

Международная группа ученых обнаружила скрытую двойную звездную систему при участии телескопов КФУ, расположенных в Турции и на Северном Кавказе.

Заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики КФУ, член-корреспондент АН РТ Ильфан Бикмаев пояснил, что открытие сделано благодаря методу гравитационного линзирования.

Система, предположительно состоящая из двух красных карликов, заставляла отклоняться фотоны от других звезд. Этим она увеличивала их яркость и одновременно обнаружила себя.

«Так, в августе 2016 года спутник GAIA обнаружил объект, получивший обозначение Gaia16aye, изменение яркости которого превысило точность регистрации телескопа и продолжало повышаться. Турецкие коллеги, проанализировав характер изменения блеска, предположили, что это не переменный объект, а эффект микролинзирования. Польскими коллегами, специалистами в области исследований эффектов микролинзирования, была организована международная кампания по фотометрии этого источника, к которой присоединился КФУ», — приводит слова ученого пресс-служба университета.