СМИ: после гибели в Сирии у выпускника Казанского суворовского училища родилась дочь

Спустя два дня после гибели выпускника Казанского суворовского училища 33-летннго уроженца Марий Эл Булата Ахматьянова его жена родила дочку.

До этого в семье воспитывались лишь двое детей, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники, близкие к семье Ахматьянова.

Напомним, в Сирии при выполнении спецзадач погибли четверо сотрудников Центра специального назначения при ФСБ. Среди погибших оказался и выпускник Казанского суворовского училища 33-летний уроженец Марий Эл Булат Ахматьянов.

Он родился в поселке Параньга. После окончания школы поступил в Казанское суворовское военное училище, а затем в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2010 году, поступил на службу в ФСБ России. Вскоре стал одним из лучших сотрудников спецподразделения. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Ринат Ахматьянов был награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Жукова, знаком отличия ФСБ России «За храбрость».