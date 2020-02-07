Власти официально подтвердили гибель выпускника Казанского суворовского училища в Сирии

В Сирии при выполнении спецзадач погибли четверо сотрудников Центра специального назначения при ФСБ. Среди погибших оказался выпускник Казанского суворовского училища 33-летний уроженец Марий Эл Булат Ахматьянов.

Он родился в поселке Параньга. После окончания школы поступил в Казанское суворовское военное училище, а затем в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2010 году, поступил на службу в ФСБ России. Вскоре стал одним из лучших сотрудников спецподразделения. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Ринат Ахматьянов был награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Жукова, знаком отличия ФСБ России «За храбрость». У Ахматьянова остались трое детей, сообщается на официальном портале Полпредства РТ в РФ.

Ранее СМИ сообщили о гибели в Сирийской Республике четырех офицеров ФСБ, служивших в Центре специального назначения. Одним из них оказался выпускник Казанского суворовского училища Булат Ахматьянов. По данным Baza, автомобиль, на котором ехали сотрудники ФСБ, подорвался на фугасе. Офицеры попали к боевикам. Позже военные обнаружили их тела со следами пуль.