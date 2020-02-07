Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями вдове Айрата Хайруллина

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования вдове Айрата Назиповича Хайруллина, бизнесмена, политика, депутата Госдумы РФ от РТ. Вот ее текст:

«Уважаемая Гузель Рафаилевна!

Примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Вашего супруга, Айрата Назиповича Хайруллина.

Это большая потеря не только для Вас, Вашей семьи, но и для всей республики. Из жизни ушел человек, внесший достойный вклад в развитие агропромышленного комплекса Татарстана, эффективно отстаивавший интересы татарстанских сельхозпроизводителей на высшем законодательном уровне в Государственной Думе России. Уверен, многим татарстанцам Айрат Назипович запомнится как активный благотворитель, воплотивший в жизнь немало добрых дел.

Сочувствую Вашему горю, желаю Вам сил и стойкости в эти скорбные дни. Прошу также передать слова поддержки всем его родным и близким».



Напомним, сегодня вечером вертолет с Айратом Хайруллиным совершил жесткую посадку на лед Камы в 6 километрах от Лаишево. Депутат погиб, его помощник и пилот воздушного судна выжили и находятся в больнице.