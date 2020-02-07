Российская лыжница дисквалифицирована на два года из-за допинга

Российская лыжница Александра Колено дисквалифицирована сроком на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

19-летняя спортсменка наказана за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил. Отстранение лыжницы будет отсчитываться с 17 августа 2018 года.

По официальным данным, последним соревнованием, в которой участвовала Колено, является Всероссийская гонка «Хибинская гонка», проходившая в Кировске.