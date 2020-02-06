Билялов из «Ак Барса» займет место в воротах сборной России против финнов

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился со стартовым вратарем на матч Евротура против команды Финляндии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФХР.

Тимур Билялов из «Ак Барса» займет место в воротах национальной команды с первых минут игры, запасным станет Александр Самонов (СКА). Также отмечается, что нападающие Павел Кудрявцев («Локомотив») и Павел Порядин («Нефтехимик») пропустят встречу.

Этап Евротура в Швеции пройдет с 6 по 9 февраля в Стокгольме. Первый матч против сборной Финляндии россияне проведут сегодня в Хельсинки.

Ранее стал известен состав звеньев сборной России перед началом турнира:



вратари: Игорь Бобков, Тимур Билялов, Александр Самонов;

«белые»: Григорий Дронов — Андрей Миронов, Анатолий Голышев — Артем Швец-Роговой — Денис Зернов;

«синие»: Данила Галенюк — Рушан Рафиков, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин;

«красные»: Александр Романов — Богдан Киселевич, Максим Мамин — Андрей Светлаков — Александр Шаров;

«оранжевые»: Никита Лямкин — Артем Сергеев, Артур Каюмов — Артем Галимов — Григорий Денисенко;

«зеленые»: Павел Кудрявцев — Иван Игумнов — Павел Порядин.