Билялов из «Ак Барса» займет место в воротах сборной России против финнов
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился со стартовым вратарем на матч Евротура против команды Финляндии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФХР.
Тимур Билялов из «Ак Барса» займет место в воротах национальной команды с первых минут игры, запасным станет Александр Самонов (СКА). Также отмечается, что нападающие Павел Кудрявцев («Локомотив») и Павел Порядин («Нефтехимик») пропустят встречу.
Этап Евротура в Швеции пройдет с 6 по 9 февраля в Стокгольме. Первый матч против сборной Финляндии россияне проведут сегодня в Хельсинки.
Ранее стал известен состав звеньев сборной России перед началом турнира:
вратари: Игорь Бобков, Тимур Билялов, Александр Самонов;
«белые»: Григорий Дронов — Андрей Миронов, Анатолий Голышев — Артем Швец-Роговой — Денис Зернов;
«синие»: Данила Галенюк — Рушан Рафиков, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин;
«красные»: Александр Романов — Богдан Киселевич, Максим Мамин — Андрей Светлаков — Александр Шаров;
«оранжевые»: Никита Лямкин — Артем Сергеев, Артур Каюмов — Артем Галимов — Григорий Денисенко;
«зеленые»: Павел Кудрявцев — Иван Игумнов — Павел Порядин.
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