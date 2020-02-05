В Марий Эл произошло ДТП с участием автобуса из Казани, пострадали четыре человека

Фото: УГИБДД МВД по Республике Марий Эл

В Волжском районе Марий Эл столкнулись автобус рейса Казань — Красногорский и легковушка, в результате пострадали четыре человека.

ДТП произошло на 82-м км автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автобусом Hyundai, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Марий Эл.

За медицинской помощью обратились водитель Volkswagen и три пассажира автобуса. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

Ранее сегодня в Казани на Фермском шоссе столкнулись две легковушки и грузовик. Попавшая в аварию женщина скончалась.