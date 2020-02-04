УНИКС продлил контракт с Джамилем Уилсоном

УНИКС продлил контракт с форвардом Джамилем Уилсоном, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Новое соглашение с баскетболистом будет действовать до 15 марта.

Уилсон перешел в УНИКС в октябре 2019 года. В составе казанцев 29-летний американец сыграл в Единой лиге ВТБ семь матчей, в которых в среднем набирает 3 очка, 2,6 подбора и 1,3 передачи за игру.

В Кубке Европы Уилсон провел 8 встреч, его средние показатели — 4 очка, 2,6 подбора и 0,3 передачи за матч.