В Казани спасатели вытащили из леса лыжницу со сломанной ногой
В Казани спасатели вытащили из леса лыжницу со сломанной ногой.
Случай произошел в воскресенье в поселке Юдино. Женщина каталась на лыжах на берегу озера Изумрудное. В какой-то момент она получила травму ноги, при падении был слышен хруст, возможно, из-за перелома. Машина скорой помощи не смогла проехать к озеру, и нужна была помощь доставить пострадавшую до до лыжной базы «Лебяжье».
Еще до прибытия спасателей очевидцы наложили на ногу шину из подручных средств — ремней и палок. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, уложили ее на прицеп снегохода, укрыли своими куртками и транспортировали до кареты скорой помощи.
Ранее в Казани спасатели вытащили ногу двухлетней девочки, застрявшую между горячей батареей отопления и стеной.
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