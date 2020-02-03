В Казани спасатели вытащили из леса лыжницу со сломанной ногой

В Казани спасатели вытащили из леса лыжницу со сломанной ногой.

Случай произошел в воскресенье в поселке Юдино. Женщина каталась на лыжах на берегу озера Изумрудное. В какой-то момент она получила травму ноги, при падении был слышен хруст, возможно, из-за перелома. Машина скорой помощи не смогла проехать к озеру, и нужна была помощь доставить пострадавшую до до лыжной базы «Лебяжье».

Еще до прибытия спасателей очевидцы наложили на ногу шину из подручных средств — ремней и палок. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, уложили ее на прицеп снегохода, укрыли своими куртками и транспортировали до кареты скорой помощи.

Ранее в Казани спасатели вытащили ногу двухлетней девочки, застрявшую между горячей батареей отопления и стеной.

