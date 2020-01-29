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Роскомнадзор блокирует почту для телеграм-каналов

11:40, 29.01.2020
Роскомнадзор блокирует почту для телеграм-каналов
Фото: minsvyaz.ru

Роскомнадзор намерен заблокировать доступ к швейцарскому почтовому сервису Protonmail.com. Данный сервис в 2019 и 2020 году использовался для рассылки сообщений о минированиях объектов.

«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации Роскомнадзор осуществит ограничение доступа к почтовому сервису Protonmail.com (Швейцария), — сказано в сообщении», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Отметим, что почтовый сервис Protonmail.com используется телеграм-каналами.

ТехнологииIT
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