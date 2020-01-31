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ФАС обязала «Газпром газомоторное топливо» снизить розничные цены на АГНКС Татарстана

12:22, 31.01.2020
ФАС обязала «Газпром газомоторное топливо» снизить розничные цены на АГНКС Татарстана
Фото: aartyk.ru

УФАС обязало ООО «Газпром газомоторное топливо» установить розничную цену на газ на автомобильных газонаполнительных станциях Татарстана на уровне Приволжского федерального округа.

Антимонопольщики выявили, что компания установила монопольно высокую цену на реализацию компримированного газа (метана). В 2018 году стоимость метана на АГНКС в Татарстане выросла на 2,5 рубля. При этом в других регионах цены оставались на прежнем уровне, передает «Интерфакс».

Ранее аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что на поволжских АЗС под конец года резко пошли в рост цены на газомоторное топливо, в том числе и в Татарстане.

БизнесЭкономика Татарстан
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