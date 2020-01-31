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Карл Старфельт: «Рубин» стремится вернуться в Европу»

10:33, 31.01.2020
Карл Старфельт: «Рубин» стремится вернуться в Европу»
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Карл Старфельт рассказал о работе с тренером Леонидом Слуцким.

«На сегодня мы много работаем над тактикой и перемещениями на поле. Трудимся над тем, чтобы хорошо выглядеть в сезоне. Мы много проводим времени на поле и у нас есть все возможности для плодотворной работы.

Отлично понимаем, чего от нас хочет тренер. У него много важной и интересной информации, которую получаем на теоретических занятиях. От его работы создается великолепное впечатление. Любой опыт полезен, мне очень комфортно. Главный тренер говорит на английском, это делает общение простым. К тому же «Рубин» стремится вернуться в Европу.

Я нахожусь в отличной форме, чувствую себя хорошо и стараюсь расти с каждой тренировкой. Выполняю задания тренера и придерживаюсь заданной цели», — сказал Старфельт в эфире «Рубин ТВ».

СпортФутбол Татарстан
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