Карл Старфельт: «Рубин» стремится вернуться в Европу»

Защитник «Рубина» Карл Старфельт рассказал о работе с тренером Леонидом Слуцким.

«На сегодня мы много работаем над тактикой и перемещениями на поле. Трудимся над тем, чтобы хорошо выглядеть в сезоне. Мы много проводим времени на поле и у нас есть все возможности для плодотворной работы.

Отлично понимаем, чего от нас хочет тренер. У него много важной и интересной информации, которую получаем на теоретических занятиях. От его работы создается великолепное впечатление. Любой опыт полезен, мне очень комфортно. Главный тренер говорит на английском, это делает общение простым. К тому же «Рубин» стремится вернуться в Европу.

Я нахожусь в отличной форме, чувствую себя хорошо и стараюсь расти с каждой тренировкой. Выполняю задания тренера и придерживаюсь заданной цели», — сказал Старфельт в эфире «Рубин ТВ».